Latina Banda di ladri svaligia intero edificio alle porte del centro

LATINA – Nella notte di ieri, una banda di ladri è riuscita a colpire indisturbata svaligiando un intero edificio situato alle porte del centro di Latina. In un colpo solo, i malviventi hanno preso di mira cinque studi medici situati al piano terra dello stabile.

Sono stati fermati con l'accusa di essere componenti di un sodalizio dedito alle truffe a danno di persone anziane tra Lazio, Campania ed altre regioni d'Italia. L'operazione – su delega della Procura della Repubblica di Roma – dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell'Arma territorialmente competenti è […] L'articolo Latina / Truffe ed estorsione agli anziani in tutto il Lazio e non solo: sgominata la banda, 17 arresti sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano.

LATINA – La “banda del buco” è tornata a colpire in città, pianificando un altro audace furto in pieno centro. Questa volta, il loro obiettivo era la gioielleria Di Prospero, situata in viale dello Statuto. Tuttavia, qualcosa è andato storto e l’azione criminale è sfumata proprio quando i banditi erano a un passo dal bottino.

