L’associazione Paracadutisti premiata con il Bravo | Al servizio della comunità

(Di sabato 25 maggio 2024) Il premio ““ di Casalpusterlengo quest’anno va "tra le nuvole". Sono stati insigniti infatti iBergamo Protezione Civile Odv sezione di Casalpusterlengo. Il premio civico “” di Casalpusterlengo, istituito nel 2007 dal Cenacolo degli Artisti, guidato da Renzo Ghelfi, è completamente apolitico e ora diventa maggiorenne. In città è ormai una apprezzata e attesa tradizione. L’iniziativa è stata ideata al fine di premiare imprenditori, sportivi, personaggi del mondo artistico e culturale che hanno saputo valorizzare il nomecittà in tutta Italia e nel mondo. In 18 edizioni hanno ricevuto il “”, che consiste in una originale scultura, appositamente realizzata e dipinta dall’artista casalino Robero Scarioni, ben 48 persone. Il primo è stato Franco Curioni, presidente dell’Assigeco Basket. Tra i premiati si ricordano personaggicultura, come il professore Franco Fraschini e Giacomo Bassi, il maestro Aldo Milanesi, ma anche Ottorino Buttarelli, Andrea Maietti e il giornalista Ferruccio Pallavera.