Lasersoft metticela tutta Basta vincere e sarà B1

(Di sabato 25 maggio 2024) Mancano tre set alla promozione. Manca una vittoria, che nel corso dell’anno è arrivata spesso, quasi sempre. Oggi però la posta in palio è enorme e lanon vuole sbagliare. Con San Giorgio Piacentino ci si gioca l’accesso alla B1 al termine di una stagione lunga ma vissuta sempre ad alti livelli da entrambe le squadre. Via al match alle 19 (dirigono Gentile e Taucer), l’impianto è quello casalingo delle Fontanelle, dove le ragazze riccionesi avranno l’opportunità di sentire da vicino il calore dei tifosi. Si parte dalla vittoria al tie-break della, che in trasferta era partita sotto ma è riuscita a rimontare fino aun quinto set vissuto sui dettagli (17-15). "Mi aspetto sicuramente un’altra battaglia nel senso sportivo del termine – dice l’allenatore Michele Piraccini -. È vero che abbiamo vinto in casa loro davanti al loro pubblico, che si è dimostrato molto corretto, ma questo non ci fa dormire sonni tranquilli.