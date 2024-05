Lascia quasi tutta l’eredità al canile comunale - la scelta di una donna di Milano senza eredi Il precedente finito in tribunale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Unadihatola suatà a un. La signora S.V. è deceduta lo scorso 4 novembre e non aveva. Nel suo testamento ha inserito poche righe con le sue ultime volontà: «Lascio aldiun importo pari al 90 per centro delle somme (liquide e investimenti di qualsiasi natura) esistenti presso gli istituti di credito alla data del mio decesso». La generosa donazione di 328.352 euro è andata ai 150 cani ospitati neldi via Aquila a, come riporta il Corriere della Sera. La donazione ai cani di razze pericolose Quello della signora S.V. è stato «un gesto di una bellezza estrema», commenta l’assessoraall’Ambiente Elena Grandi. Con quel denaro la struttura potrà godere di «risorse in più che ci consentono di fornire più servizi e con una qualità più alta». Nelci sono 150 cani destinati a restare all’interno della struttura: «La maggior parte appartiene a razze considerate pericolose – spiega Grandi – quindi sono animali che difficilmente verrano adottati.