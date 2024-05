Largo 2 Maggio 1920 Rimossa la palina | Un fatto inquietante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) "Abbiamo ricevuto la segnalazione che larecante la scritta: “” posta di fronte alla Torre Matilde a indicare l’intestazione delè stata tagliata alla base e non è rintracciabile. Unche pone molti interrogativi proprio a pochi giorni dalla cerimonia commemorativa della Giornate Rosse delcon la deposizione di un mazzo di fiori proprio presso quella" racconta Andrea Genovali, portavoce del Comitato 2. "L’Ufficio Tecnico della Mo.Ver, unico che ha legalmente la possibilità di effettuare simili operazioni, è estraneo alla rimozione dellain oggetto. A questo punto, dopo aver effettuato la segnalazione urgente al Comando dei Vigili Urbani di Viareggio perché si attivi per riposizionare in tempi brevi lae all’Ufficio Protocollo, ci riserviamo di sporgere denuncia contro ignoti".