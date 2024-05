L’area del castello di Sant’Andrea tornerà a vivere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo la disastrosa frana del 2014, che comportò la chiusura deldeldi, il comune di Cupra Marittima, grazie all’impegno politico e dei tecnici, in particolare dell’architetto Luca Vagnoni, presto. Dopo il crollo di un’importante porzione di costone sul versante est, il primo cittadino di allora fu costretto a firmare un’ordinanza di interdizione deldi. L’amministrazione uscente, un paio di anni fa affidò l’incarico al geologo Mentoni per le necessarie verifiche ed emerse che un’ampia zona del parco era ancora utilizzabile, per cui il Comune affidò il compito a un’impresa privata per la perimetrazione e la recinzione della zona non praticabile. Ora il penultimo step con il rifacimento di una nuova illuminazione per consentire ai visitatori l’accesso anche nelle ore serali. L’impianto è stato eseguito dalla ditta Evo Technology srl di Acquaviva Picena per un importo di 14 mila euro Iva compresa.