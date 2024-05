L' architetto diventato pizzaiolo lascia Pisa | le pizze di Stefano Bonamici arrivano a Viareggio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 25 maggio 2024) Il, premiato dal Gambero Rosso con i Tre Spicchi nella guidaria d'Italia, hato laria ZenZero da lui fondata a, per iniziare una nuova collaborazione con Giallo Food and Drinks, ristorante di. L'ha già cambiato città, si è insediato giovedì 23 maggio. La sua storia, salita agli onori della cronaca, arrivando fino alle pagine del Corriere della Sera, è quella di unal tempo 47enne ritrovatosi con un locale da gestire e unin procinto di trasferirsi a Forte dei Marmi. Prima dirsi, il dipendente insegna al proprietario l'arte del fare la pizza. «L’importante è che escano, mi sono detto. Un disastro annunciato», raccontava. Previsione errata, poiché, forse proprio per questa formazione così anticonvenzionale, l'ormai exvotato alle margherite sfrutta appieno le competenze del suo primo impiego disegnandosi autonomamente il proprio locale, lo ZenZero appunto, che riscuote successo e lodi.