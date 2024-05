L' Arabia Saudita si sta prendendo anche il mondo dei videogiochi e degli eSports

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - L'vuole prendersi (ancor di più)ildei. Con investimenti multimilionari, i sauditi stanno manovrando per mettere in campo risorse e strategie con l'obiettivo di diventare un polo industriale globale che produca prodotti ed esporti un franchise internazionale di successo. "Vogliamo diventare un centro globale per ie gli e-sport", ha spiegato il principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, presidente della Federazione internazionalee-sport (IESF), in un'intervista all'AFP durante una visita a Tokyo. Nell'ambito del programma Vision 2030, volto a diversificare un'economia basata sul petrolio, il regno ha già investito 38 miliardi di dollari in questa strategia videoludica, criticata dai sostenitori dei diritti umani come un modo per sbiancare l'immagine di un Paese in cui i dissidenti sono imprigionati e le esecuzioni sono frequenti.