L’Aquila - tragico incidente all’air show delle Frecce Tricolori | morto pilota varesino

(Di sabato 25 maggio 2024) Varese – Tragedia a: annullato l’air. L’evento, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio ai Parchi di Preturo, è stato cancellato a causa della morte di una persona, investita da un'autocisterna in fase di manovra. La vittima è ilPaolo Dal Pozzo, 41 anni, codell'elisoccorso del 118. Era un dipendente della Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo, mentre in passato aveva lavorato anche nella Marina Militare. Un professionista di grande esperienza, ricordano i colleghi, anche nell'ingegneria dei sistemi e nella sicurezza. Aveva lavorato in vari ruoli, anche come sviluppatore di software di formazione edi elicotteri in Babcock. Era un esperto nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione. Ilè avvenuto nella tarda mattinata odierna all'Aeroporto dei Parchi a Preturo, nei pressi del, mentre stavano per andare in scnea le prove in vista dell’evento in programma nel pomeriggio.