La musica jazz dal vivo e la danza tornano alla Nuvola dell’Eur domenica 7 aprile per la rassegna di spettacoli EUR Culture con un imperdibile appuntamento con i ritmi della Swing Era. Alle ore 18.00, l’Orchestra jazz di Massimo Nunzi coinvolgerà nel grande forum della Nuvola il pubblico in un travolgente ballo corale, con le coreografie di Karen Fantasia e la conoscenza della storica della danza jazz Bunny Donowitz, per un’esperienza nuova e unica nel suo genere. romadailynews

Lavoro, Landini: “Il Jobs Act è una grande follia e infatti va tolto” - Lavoro, Landini: “Il Jobs Act è una grande follia e infatti va tolto” - Trento, 24 mag. (askanews) – “Si sono d’accordo, il Jobs act è una follia, una grande follia e infatti va tolto, soprattuto la precarietà è una grande follia. Si muore di precarietà”. Lo ha dichiarato ... lanotiziagiornale

Landini: “Il Jobs Act è una grande follia e infatti va tolto” - Landini: “Il Jobs Act è una grande follia e infatti va tolto” - TRENTO – “Si sono d’accordo, il Jobs act è una follia, una grande follia e infatti va tolto, soprattutto la precarietà è una grande follia. Si muore di precarietà”. E’ quanto ha dichiarato il ... lopinionista

Newcastle umiliato in Australia, sconfitto 8-0 da una squadra locale: “È stata una follia” - Newcastle umiliato in Australia, sconfitto 8-0 da una squadra locale: “È stata una follia” - Newcastle umiliato in Australia durante il tour post-stagionale. I Magpies sono stati sconfitti 8-0 dalla A-League All Stars, una squadra locale di giocatori che militano nel massimo campionato ... fanpage