L’Ancona in un girone d’acciaio Dal derby con l’Ascoli alle battaglie con le corazzate umbre e il Pescara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarà davvero un terribile, quello che accoglierànel prossimo campionato. Il Carlino ne aveva già parlato nelle scorse settimane, indicandolo come un fattore di rischio che obbligherà la società a sistemare al più presto tutte le tessere del puzzle necessarie per affrontare la nuova sfida al via a fine agosto: diesse, rinnovi contrattuali, cessioni e acquisti. Con la retrocessione della Ternana dalla serie B, infatti, che ha fatto seguito a quella del, ildi mezzo di Lega Pro – il B – rischia di essere farcito di formazioni "big", di società blasonate, di squadre molto competitive e, soprattutto, molto seguite. Non ci sarebbero, infatti, soltanto le protagoniste reduci dall’attuale stagione agli sgoccioli, al netto di quella che sarà la vincitrice dei playoff, dunque Torres, Carrarese, Perugia,, Juventus Next Gen o altra seconda squadra di serie A, e poi le deluse Spal e Virtus Entella, ma anche e appunto Ascoli e Ternana.