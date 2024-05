L’amministratore delegato Ci saranno sei o sette innesti - no a rivoluzioni Santoro lo riscatteremo Budget sui 12 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel pomeriggio della presentazione di Andrea Catellani, oltre al presidente Carlo Rivetti anche il figlio Matteo, amministratoredella società canarina, che ha parlato di diversi aspetti interessanti a cavallo tra il recente passato ed il prossimo futuro del Modena. Sull’addio di Vaira: "Con Davide abbiamo vissuto tre anni intensi, a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo visto che qualcosa si era spento e c’era bisogno per entrambi di cambiare. Mi spiace che non sia mai stato popolare tra la gente, è una cosa che francamente non mi sono mai spiegato. Avere empatia con l’ambiente è fondamentale, alla fine porta risultati e punti". Matteo Rivetti poi illustra la situazione di una rosa che dovrà giocoforza essere modificata anche con delle cessioni: "La situazione è snella, non abbiamo troppi contratti importanti e a lungo termine. Ci sono cose da fare a livello di mercato, la situazione non è ‘ingessata’.