L’amaro addio di Luciano Benetton | C’è un buco di cento milioni - sono stato tradito

(Di sabato 25 maggio 2024) “Mifidato e ho sbagliato.nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il fondatore diche si appresta a lasciare il gruppo di abbigliamento ma sottolineando che “adesso occorre guardare avanti, nei prossimi mesi sarà fatto un piano per il futuro, abbiamo perso quattro anni e questo rende tutto più difficile non avendo la bacchetta magica. Purtroppo ci saranno sacrifici da fare. Quello che posso dire è che sarà messo il massimo impegno per ritrovare l’energia dei tempi migliori e dare nuova linfa a questo brand che rappresenta così tanto per la nostra famiglia e che porta il nostro nome”. La versione di“Per fortuna – spiega l’imprenditore – avevamo deciso di ritirare da tempo dalla Borsa la

Lite in piazza nel Napoletano, 19enne accoltellato in faccia: 30 punti di sutura e sarà operato - Lite in piazza nel Napoletano, 19enne accoltellato in faccia: 30 punti di sutura e sarà operato - Un giovane è stato gravemente ferito a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto durante un litigio tra giovani ... fanpage

“A Stoccolma i bambini sono liberi di fare i bambini”, il racconto di una mamma italiana in Svezia a Fanpage.it - “A Stoccolma i bambini sono liberi di fare i bambini”, il racconto di una mamma italiana in Svezia a Fanpage.it - Marta Paterlini è una mamma italiana che ormai 25 anni fa si è trasferita in Svezia, uno dei Paesi al mondo in cui i bambini sono più felici ... fanpage

Kate Middleton, fonti reali e amici al Daily Beast: «Potrebbe non rivedersi per tutto l'anno, è circondata dalla sua famiglia» - Kate Middleton, fonti reali e amici al Daily Beast: «Potrebbe non rivedersi per tutto l'anno, è circondata dalla sua famiglia» - Kate Middleton potrebbe non riapparire il pubblico per il resto dell'anno. L'indiscrezione esclusiva arriva dal Daily Beast, che cita fonti reali e amici della principessa del Galles. Kate ... ilmessaggero