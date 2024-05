L’allarme dei sindacati sul buco di Benetton | Non pensavano fosse così grande I dati sulla crisi e la supponenza dei manager

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Il mancato raggiungimento degli obiettivi per il 2023 da parte del gruppoera previsto, «ma non certo delle dimensioni indicate da Lucianonell’intervista al Corriere». È questa la reazione delle organizzazioni sindacali di Treviso alle parole rilasciate dal fondatore del gruppo tessile, che ha rivelato l’esistenza di unda 100 milioni di euro nelle casse dell’azienda. Ispiegano che erano già stati messi al corrente del fatto che non sarebbero stati distribuiti i premi di risultato previsti nel contratto integrativo, ma iufficiali relativi al 2023 non sono ancora stati resi noti. A rincarare la dose della polemica è Gianni Boato, segretario generale della Femca Cisl di Treviso, secondo cui la somma dei disavanzi del gruppodal 2013 ad oggi supererebbe il miliardo di euro. Il ruolo di LucianoNell’intervista al Corriere della Sera, Lucianoha annunciato la volontà di abbandonare definitivamente il gruppo da lui stesso fondato sessant’anni fa, lanciando accuse pesanti all’attuale dirigenza: «Mi sono fidato e ho sbagliato.