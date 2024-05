L’algoritmo non ha azzeccato una previsione calcistica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo esservi bagnati manco foste in un idromassaggio per il treble della scorsa stagione del Manchester City e per la quarta Premier League di fila vinta da Guardiola, andate a ripassare un po’ di storia su Amazon Prime e guardate le tre puntate di 99, il documentario sul primo treble della storia del calcio inglese: sempre a Manchester, ma sponda Red Devils. Lo so, ne è passato di alcol sotto i banconi, nel frattempo, ma rivedere come un gruppo di tremende teste di cazzo rissose e narcise sia riuscito a ribaltare una stagione iniziata addirittura con le dimissioni di Sir Alex Ferguson e finita con il trionfo in Champions, grazie ai gol di due riserve fa passare per qualche ora il fastidio che provo per il calcio contemporaneo tutto fatto di expected goals e Var. Guardatelo prima della finale di FA Cup di oggi, in cui molto probabilmente Pep si porterà a casa un altro trofeo, lasciando i vicini sempre più silenziosi dello United a interrogarsi sul proprio triste destino.