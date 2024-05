L' Acchippatalenti - puntata del 24 maggio | chi è il vincitore

Doppio appuntamento serale oggi, venerdì 24 maggio 2024 con la soap turca Terra Amara. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 662 e 663 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Zuleyha, durante il colloquio con il suo l’avvocato, viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di donare alla città il patrimonio ereditato. superguidatv

Zuleyha Manca poco al finale di Terra Amara. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio fino al 12 maggio.

