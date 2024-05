La zia di Chico Forti - dal fratello della vittima una lettera di affetto alla mamma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - "Ildi Dale Pike ha inviato unaa noifamiglia quando è venuto a sapere chesarebbe andato a trovare laper esprimerle vicinanza e". Lo spiega all'AGI Wilma, zia dell'uomo che è stato condannato all'ergastolo negli Usa per l'omicidio di Dale Pike e si trova ora nel carcere di Verona, dopo il rientro in Italia. Nella missiva mostrata ieri nel programma tv 'Quarto Grado' Bradley Pike scrive: "Sono davvero molto felice che sia riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi 27 anni. La cosa più crudele che si possa infliggere a una persona, specialmente se è madre, è separarla dal proprio figlio, indipendentemente dalle sue azioni. Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate/perdute, pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta.