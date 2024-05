La voce del Parlamento Ue | I giovani devono capire il senso di essere europei

(Di sabato 25 maggio 2024) "I valori che hanno dato vita all’Europa nascono da una memoria condivisa. E dalla convinzione che la democrazia non debbadata per scontata". Il portadeleuropeo, Jaume Duch Guillot, ha dato ildell’impegno dell’Unione a sostegno dellegenerazioni e della partecipazione al voto del 8-9 giugno. La campagna "Usa il tuo voto" promossa in tutti i Paesi Ue, spinge sul concetto che la memoria deveuno strumento di consapevolezza. Come è stata recepita? "Usa il tuo voto, o gli altri decideranno per te. È questo il messaggio del nostro video di 4 minuti che raccoglie storie di vita reali, tramandate dai nonni ai nipoti. Storie diverse che vanno dalla seconda guerra mondiale alle invasioni dei carri armati russi nei Paesi dell’Est Europa. Senza la memoria, senza la consapevolezza di quei fatti tramandati allegenerazioni non ci sarebbe l’Europa, non ci sarebbe la democrazia.

