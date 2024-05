La Virtus Madrio ricorda Daniele Sansone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) LaMandrio si prepara are, il giovane allenatore e "colonna" del settore giovanile gialloverde scomparso a novembre del 2021 a soli 35 anni. Oggi va infatti in scena la terza edizione del Memorial "", torneo di calcio giovanile riservato alla categoria 2012 (dilettanti) e 2013 (professionisti), una giornata di festa che si svolgerà fra il campo in erba e quello adiacente in sintetico del club correggese con 8 squadre al via per dare la caccia agli scettri che nelle prime due edizioni sono andati a Mantova e Reggio Calcio: al mattino dalle 9 alle 13 sono previsti i gironi, che vedono ai nastri di partenza nel gruppo "A"Mandrio, Reggiana, Modena e Carpi e nel gruppo "B" Reggio Calcio, Sassuolo, Fiorenzuola e Imolese, poi dopo la pausa pranzo le squadre saranno divise in girone Gold e girone Silver sfidandosi dalle 15 fino alle 19, quando ci saranno le premiazioni, alla presenza delle autorità cittadine (il sindaco di Correggio Fabio Testi e l’assessore allo sport Francesca Salsi) e della figlia di, papà, mamma e sorella che l’anno scorso ha dato alla luce il piccoloJunior, così chiamato in memoria dello zio.