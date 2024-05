(Di sabato 25 maggio 2024) In attesa che si sblocchi il contenzioso che si è aperto su piazza Zara, tra il Comune e la ditta che si era aggiudicata l’appalto per gli interventi di riqualificazione che avrebbero (sulla carta) dovuto completare entro l’estate il più ampio progetto di rifacimento delladalla Repubblica avviato nel 2020, adesso gli uffici del Municipio corrono per “liberare“ il bagno Zara,delrimasto “ in sospeso“, e garantire il transito dei mezzi di soccorso, comprese le ambulanze, in vista dell’apertura della stagione balneare. Per questo l’ufficio tecnico del Comune ha elaborato "un progetto – si legge nelle determina firmata giovedì dalla dirigente del settorepubblici, Silvia Fontani – per l’esecuzioni deidi realizzazione di una viabilità temporanea". Dunque per aprire una accesso verso l’ingresso del bagno Zara, che a causa delnon ha ancora potuto aprire gli ombrelloni e nemmeno il ristorante, e creare un passaggio per i mezzi di soccorso, che nel tratto a Nord della, tra il bagno Zara e il bagno Aloha, al momento non possonore.

La Terrazza ostaggio dei lavori. Arriva un bypass per il cantiere - La terrazza ostaggio dei lavori. Arriva un bypass per il cantiere - Il Comune di Viareggio cerca di risolvere il contenzioso su piazza Zara con una viabilità temporanea per garantire il transito dei mezzi di soccorso in vista della stagione balneare. La ditta Edil.Co ... lanazione

Israele, recuperati i corpi di 3 ostaggi a Jabalya - Israele, recuperati i corpi di 3 ostaggi a Jabalya - Raffiche di vento fortissime hanno spazzato oggi pomeriggio il lungolago di Riva del Garda, provocando non pochi problemi ai dehors dei locali, con sedie e tavoli letteralmente spazzati via. altoadige

Biden loda Sisi per l'impegno sui valichi per gli aiuti - Biden loda Sisi per l'impegno sui valichi per gli aiuti - (ANSA) - WASHINGTON, 24 MAG - In una telefonata con Abdel Fattah Al-Sisi, Joe Biden ha discusso degli sforzi per il rilascio degli ostaggi e per affrontare la crisi umanitaria a Gaza, esprimendo il su ... altoadige