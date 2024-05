La tecnica e l’eleganza di Alessandro Taverna emozionano il Donizetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. Applausi cadenzati e con un dinamismo in crescendo quelli che hanno richiamato sul palco, pianista veneziano, appena conclusosi il programma della serata di venerdì 24 maggio al teatro, in occasione della 65esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Una serata che necessita di essere raccontata dalla fine, da quegli applausi, sorretti da qualche accenno di standing ovation, a richiamare per l’ennesima volta sul palco il pianista veneziano. Un segnale inequivocabile del risultato della serata, con un programma denso cheha affrontato senza lunghe pause, compiendo un viaggio nel “Vienna Skyline”, sia in senso spaziale che temporale. Un viaggio nel quale il pianista veneziano (ospite del Festival Pianistico dal 2018) ha condotto il pubblico attraverso uno slancio ed un dinamismo accompagnati da unaineccepibile, capace di rendere al meglio anche nel passaggio tra classica e sonorità jazz.