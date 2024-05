La ’StraCesena’ al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ ormai tutto pronto per l’ottava edizione della ‘StraCesena, la Corsetta per Bene’ che si svolgerà domani con partenza alle 17.30 da piazza del Popolo per poi allungarsi tra le vie del centro e le colline che circondano la città, terminando alla Rocca Malatestiana. L’evento, organizzato da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group col patrocinio del Comune di Cesena, quest’anno raccoglierà fondi che verranno poi devoluti a favore dei progetti di ‘Pediatria a misura di bambino’ dell’ospedale Bufalini. Non è infatti un caso che ad allietare i partecipanti e a tener loro compagnia lungo il percorso ci sarà l’allegria dei dottori clown del ‘Dottor Jumba’ da anni ormai una presenza fissa a fianco dei piccoli ricoverati nel nosocomio cesenate e delle loro famiglie. Dopo le tante adesioni arrivate online, sarà possibile iscriversi in forma ‘last minute’ anche in piazza del Popolo il giorno stesso dell’evento, fino a poco prima della partenza.