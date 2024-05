La stampa estera elegge Lukaku miglior atleta straniero del 2023

(Di sabato 25 maggio 2024) Romelu Lakaku, attuale attaccante della Roma, è stato nominato “in Italia”. Il premio al belga è stato consegnato oggi alla presenza del comitato sportivo composto da Alba Kepi, Elizabeth Missland, Dundar Kesapli (anche consigliere Ussi Roma), Maarten van Aalderen e Baris Seckin. “Sono felice di ricevere questo premio”, ha dichiarato l’attaccante. Il Premio Sportivo dell’Associazione dellaviene assegnato ogni anno aii atleti delle Federazioni Italiane in diverse categorie sportive. La storia del premio Il premio nasce nel 1991 e, per la prima volta, furono assegnati i premi aldell’anno,in Italia e il premio alla carriera. Lariunisce diversi giornalisti di vari paesi nel mondo che svolgono attività come corrispondenti. Come ogni anno dal 1991, si rinnova l’appuntamento con i premi sportivi dell’Associazione della, assegnati dai giornalisti stranieri accreditati in Italia il cui voto ha celebrato così le imprese deii atleti del

