La sicurezza dei cieli Il comandante del Coa | Aeronautica in campo per tutelare la pace

(Di sabato 25 maggio 2024) "Raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le imprescindibili capacità messe quotidianamente al servizio della collettività e delle istituzioni, è l’obiettivo che l’Militare si è prefissa in questi anni: comunicare efficacemente ciò che facciamo, e come lo facciamo, per la salvaguardia dellanazionale in un periodo storico in cui siamo chiamati a rivedere latra i popoli e prendere atto che siamo di fronte a rischi che devono essere gestiti". Sono queste le parole e lo spirito che hanno spinto ildel Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, generale Claudio Gabellini, a raccontare nei dettagli i compiti del Coa giovedì scorso, ospite dell’Accademia delle Scienze. Il Comando Operazioni Aerospaziali è un comando intermedio per il controllo operativo dell’aerospazio, posto alle dipendenze del Comando della squadra aerea dell’Militare.