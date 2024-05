La Serbia sta chiudendo i centri di accoglienza Migranti rispediti a sud o lasciati passare | per Belgrado i soldi Ue non sono più sufficienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Mohamed ha 13 anni ed è arrivato al centro didi Sid, al confine trae Croazia, da quattro giorni. Sei mesi fa è partito da Deir Ezzor, la città siriana al confine con l’Iraq che è stata una delle ultime roccaforti dell’Isis, e adesso come milioni di profughi disperati partecipa al “Game“, il gioco, termine che identifica il percorso a ostacoli lungo la Rotta Balcanica: “Devo arrivare in Germania da mia sorella. La mia famiglia sa cheine che sto bene e mi aiuta quando ho bisogno. Per farmi arrivare in Europa ha venduto un terreno e ipotecato la casa”. Mohamed ha davvero il volto di un bambino, sorride e tira qualche calcio a un pallone all’interno del campo gestito dallo Stato serbo. Sid, dedicato ai minori non accompagnati, è l’unico centro di transito rimasto aperto. Gli altristati chiusi dal governo dinegli ultimi mesi, a partire da quello di Subotica al confine con l’Ungheria.