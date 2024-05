La Ruota della Fortuna ‘vietata ai minori’ Ecco la gaffe del concorrente Usa – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 25 maggio 2024) Wheel of fortune Una risposta “audace” ha divertito, qualche sera fa, i telespettatori dell’edizione americana de La. Nel tentativo di formulare la soluzione, ilTavaris si è infatti lasciato andare ad un’ipotesi “birichina” che ha sorpreso la sua avversaria e strappato più di un sorriso a chi in quel momento seguiva lo storico game show. Mentre sul tabellone si componeva pian piano la frase, per dare modo ai concorrenti di prenotarsi e tentare di aggiudicarsi la mano di gioco, Tavaris ha infatti schiacciato il suo pulsante ed ha pronunciato la frase: “Right in the butt” ossia “Proprio nel sedere“. Immediato lo stuporecampionessa in carica che, incredula, ha esclamato: “Cosa?“. Chiaramente, la risposta era quella sbagliata. La frase da indovinare era: “This is the best“. Una, nella quale Tavraris è probabilmente caduto senza volerlo, che resterà sicuramente tra gli aneddoti più divertentistoria di Wheel of Fortune, che in Usa va in onda con successo da anni (in Italia tutti si ricordano ladel signor Giancarlo con le Amazzoni che vinsero la battaglia grazie alla loro fuga).