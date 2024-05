La richiesta alla Federcalcio delle Marche I club | Rivedete la regola degli under

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Sei società di Promozione hanno chiestodi rivedere la norma sui due fuoriquota, laprevede la presenza nella formazione titolare di un calciatore nato nel 2005 e di uno nel 2006. ICasette Verdini, Appignanese, Sangiorgese, Cluentina, Azzurra e Settempeda propongono di eliminare l’imposizione di schierare duecome hanno fatto alcuni comitati regionali e, in subordine, di modificare laimponendo l’obbligo di far giocare almeno un calciatore nato nel 2004 e un altro nel 2005. Lanasce dalle difficoltà per i 2006 che il sabato, cioè nel giorno in cui sono in programma le partite, sono impegnati a scuola e che non possono perdere giorni di lezione considerando la necessità di doversi preparare in modo adeguato agli esami di maturità. Con una simile premessa è intuibile che i genitori possano opporsi a fare perdere ai figli ore di scuola.