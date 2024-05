La reazione scatenata dai farmaci introvabili in tempo di pandemia

(Di sabato 25 maggio 2024) Chiunque abbia vissuto in Italia indisa che trovare medicinali quali Nurofen, Brufen o qualsiasi altro antinfiammatorio a base di ibuprofene era impossibile. A Milano mi e? capitato di girare anche tree di fila prima di riuscire ad acquistarlo. Le ondate invernali di Covid, infatti, associate all’influenza stagionale, hanno fatto balzare alle stelle il consumo diantinfiammatori, determinandone la carenza e portando molti quotidiani a pubblicare titoli, come questo del «Corriere della Sera» dell’11 gennaio 2022 –: dal Moment alla Tachipirina (con altri 3200) –, che allargavano lo spettro della carenza a molte altre tipologie di medicinali, tra cui antibiotici e aerosol. Lee e i magazzini degli ospedali hanno rapidamente esaurito le scorte, rendendo complicatissima la prescrizione di medicamenti e cure. La corsa ai vaccini e alla successiva distribuzione ha reso evidente quanto il mondo sia interconnesso – perche? una cosa accaduta in Cina ha avuto conseguenze planetarie – ma ha sottolineato ancora di piu? quanto sia diseguale.

