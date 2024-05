‘La rasoiata’ di Ballan | Tiberi può vincere il Giro in futuro Oggi io non sarei passato professionista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) POGACAR PADRONE EIN MAGLIA BIANCA Si è visto quello che avevamo pronosticato. Pogacar voleva, la UAE ha tenuto alto il ritmo e tutto è andato come nelle previsioni.è la nota positiva, non ha mai dato un segno di cedimento in tutto il. Senza la sfortuna di Oropa, penso che si sarebbe meritato il podio. Su due salite del genere, all’ultima grande tappa, si è rivelato molto competitivo, anzi ha messo in difficoltà altri corridori. Un buon segno. DOVE PUÒ MIGLIORARE? A cronometro penso vada già bene, in salita anche. Non deve migliorare solo su un aspetto, ma aggiungere una piccola percentuale un po’ in tutto. In unpotrebbe giocarsi la vittoria ald’Italia se non saranno presenti un Pogacar o un Vingegaard. Gli manca un po’ il cambio di ritmo, ma è stato uno dei pochi che ha provato ad azzardare. È comunque anche uno dei più giovani, fa ben sperare.