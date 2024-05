La provocazione di Putin | Tregua coi confini attuali Zelensky ormai decaduto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) ROMA Quattro fonti russe avrebbero detto all’agenzia Reuters che il presidente Vladimirsarebbe "pronto a fermare la guerra in Ucraina" con un cessate il fuoco negoziato che "riconosca lelinee del campo di battaglia". Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha subito precisato che "il presidente ha ripetutamente affermato di essere pronto per negoziati, ma per raggiungere gli obiettivi che stiamo perseguendo ora attraverso l’operazione militare speciale. Questi obiettivi sono chiari e comprendono i quattro nuovi territori come prevede la Costituzione", e non solo le aree occupate. In conferenza stampa con Lukashenko, in Bielorussia,è andato oltre, facendo generiche aperture e lanciando però un siluro contro, per delegittimarlo. "La Russia – ha detto – non ha mai rifiutato di partecipare ai negoziati di pace. Ma se sia arriva a negoziati dobbiamo ovviamente capire con chi abbiamo a che fare e con chi possiamo trattare per firmare documenti giuridicamente vincolanti, e poi dobbiamo essere completamente sicuri che abbiamo a che fare con autorità legittime, e naturalmente siamo consapevoli che la legittimità dell’attuale capo di Stato sia venuta meno", ha detto, riferendosi al fatto che il mandato presidenziale disia scaduto lo scorso 20 maggio.