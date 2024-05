La Promessa Anticipazioni | la Soap raddoppia il suo appuntamento su Canale5 Ecco da quando

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:20 circa su Canale 5. Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 20 maggio, alle 16:20 circa su Canale 5. Da questa settimana la soap spagnola anticipa la messa in onda e allunga la durata dell'episodio occupando lo slot lasciato libero dal daytime di Amici.

movieplayer

Cambio programmazione Mediaset per La Promessa. La soap spagnola – a partire da lunedì 20 maggio – andrà in onda in un nuovo orario e con episodi più lunghi, perché? Continuate a leggere per scoprire qualcosa di più. La Promessa “allunga” nel daytime di Canale 5 A partire da lunedì 20 maggio la soap iberica di Canale 5 andrà a occupare lo slot lasciato vacante, dopo la fine del daytime di Amici 23.

superguidatv