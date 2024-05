La promessa - anticipazioni dal 27 al 31 maggio | Manuel indaga su Jana e Abel

(Di sabato 25 maggio 2024) Laprosegue con le nuove puntate dal 27 al 312024 in onda su Canale 5 dalle ore 16.40: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ha portato sulla rete ammiraglia di Mediaset la storia di, intenta a scoprire la verità sulla tragedia della sua famiglia. Continuano gli appuntamenti de La, la soap spagnola che ha fatto il suo debutto nel daytime di Canale 5 lunedì 292023. Nel corso delle ultime settimane, tuttavia, il period drama ha assistito a una nuova ricollocazione nel palinsesto televisivo, cambiando l’orario di messa in onda. Si era inoltre pensato di sospendere la serie a partire da lunedì 25 settembre, ma alla fine Mediaset è ritornata sui suoi passi. Cosa accadrà nei nuovi episodi de “La” dal 27 al 31– VelvetMagGli ottimi ascolti che la soap assicura nella fascia del pomeridiana, per fare da traino a Pomeriggio Cinque, hanno fatto fare dietrofront all’azienda di Cologno Monzese.

Le anticipazioni La Promessa in onda dal 25 al 31 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jimena, che proporrà a Manuel di trasferirsi a Madrid, e su Martina, che non sarà disposta a cedere alle richieste della madre e sposare Antonio. superguidatv

Scopriamo quali sono i punti dalienti della nuova settimana de "La Promessa", la soap opera di produzione spagnola in onda su Canale 5 con gli episodi inediti da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2024, a partire dalle 14.55. today

