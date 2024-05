La ’Progetto Carrara’ nel mirino | Il bilancio del Comune è in ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) "Diciamo subito che i conti delnon sono assolutamente in pericolo, tutt’altro". Questa la replica dell’assessore alMario Lattanzi alla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulle criticità rilevate sulla Progetto Carrara in liquidazione. Secondo la Corte dei Conti gli equilibri della Progetto Carrara, nata per costruire la Strada dei Marmi, e ilnon sono coerenti. "La deliberazione è frutto dell’esame effettuato, a distanza di ben sette anni, sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 – prosegue Lattanzi –, nel cui ambito sono state evidenziate alcune irregolarità. In primo luogo è stata riscontrata la non corretta quantificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione per effetto dell’errata determinazione, nel risultato di amministrazione 2017, della quota vincolata con riferimento al vincolo disposto in merito alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, con un peggioramento del saldo finale dell’importo di circa 37mila euro".