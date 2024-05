La Primavera - successo firmato Russo Il capolavoro dei ragazzi di Bigica Battuta la De - semifinale con l’Inter

Venezia - Palermo, moviola: i due rigori negati e la svista di Pairetto - ...turno in castigo (aveva deluso in Napoli - Atalanta ed è stato solo al Var in Cagliari - Atalanta) ... Al 17' Di Mariano finisce a terra appena entrato in area ma secondo l'arbitro Pairetto non c'è alcun ... sport.virgilio

Femminile, un weekend da paura: la Pro Sesto non vuol svegliarsi, Milan e Inter come City e Arsenal in Premier - In attesa di scoprire gli accoppiamenti per le semifinali regionali di Under 15 e Under 17, a ... che Sprint e Sport seguirà come sempre in prima linea sul campo Un Monza grandioso stende l'Atalanta: ... sprintesport