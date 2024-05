La prima regata per la salute delle aree marine protette

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - È tutto pronto a Cala de' Medici, il porto turistico in provincia di Livorno, da dove, in occasione della Vela Cup Toscana, partirà domenica 26 maggio la Triton Cup, la prima regata italiana dedicata alla tutela del mare, della conservazione e della biodiversità marina. Unacirca 60 imbarcazioni in gara avrà a bordo un equipaggio speciale composto da 6 ragazzi sopravvissuti al cancro, accompagnati da skipper professionisti nell'ambito del progetto 'Sea Therapy'. Questa eccezionale competizione, dedicata alla salvaguardia del mare, la più importante risorsa del nostro Pianeta, è stata organizzata nell'ambito del progetto Life A-Mar Natura2000, nato per promuovere i siti marini e costieri della rete Natura 2000. Sarà un'esperienza unica per i velisti, i diportisti e, in generale, per tutti gli amanti del mare che prenderanno parte a questa particolare regata. Avranno infatti la possibilità di salpare per conoscere da vicino i siti costieri della Rete Natura 2000, una rete di luoghi di interesse comunitario e di zone di protezione speciale creata dall'Unione europea per la salvaguardia e la conservazione degli habitat especie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea.