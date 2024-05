La premier lancia provocazione | Oggi vi parlo da TeleMeloni Poi attacca Schlein

(Di sabato 25 maggio 2024) «Eccomi qui in una nuova puntata degli 'Appunti di Giorgia' che però ho deciso di ribattezzare '' . Perché l’unica '' che esista è questa. Tutto il resto sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata ad occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a feedpress.me©

AGI - "Eccomi in una nuova puntata degli Appunti di Giorgia che pero' ho deciso di ribattezzare 'TeleMeloni', l'unica TeleMeloni che esiste è questa... Tutto il resto sono fake news di una sinistra che essendo abituata a occupare le televisioni pensa che tutti gli altri siano come lei. agi

La premier lancia "Telemeloni" e attacca Schlein: "Quali libertà avrei cancellato" - La premier lancia "telemeloni" e attacca Schlein: "Quali libertà avrei cancellato" - "La segretaria del Pd ha detto di recente che in questo e anno e mezzo starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la… Leggi ... informazione

"Solo la sinistra ha limitato la libertà in Italia". Meloni a muso duro contro la Schlein - "Solo la sinistra ha limitato la libertà in Italia". Meloni a muso duro contro la Schlein - La segretaria del Pd aveva dichiarato che dopo un anno e mezzo al governo "il premier sta cancellando la libertà delle persone". Secca la replica del presidente del Consiglio: "Mi dica concretamente c ... ilgiornale

Meloni e l'ironia sul monopolio Rai: "L'unica Telemeloni che esiste è questa" - Meloni e l'ironia sul monopolio Rai: "L'unica telemeloni che esiste è questa" - "L'unica telemeloni che esiste è questa ... "Procedura di infrazione Ue folle" La premier se la prende poi anche con Bruxelles definendo "folli" le motivazioni che hanno portato alla procedura di ... adnkronos