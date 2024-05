La pazza giornata di Ruud vince due partite e conquista Ginevra | “Il mio premio in denaro è pronto?”

Flavio Cobolli e Casper Ruud non sono riusciti a scendere in campo per disputare la semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra. Una forte pioggia si è infatti abbattuta sulla località svizzera e i due giocatori non hanno potuto fronteggiare nel match che metteva in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro il ceco Tomas Machac, che nel pomeriggio ha sconfitto a sorpresa il serbo Novak Djokovic in tre set.

