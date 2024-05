La nostra Raffaella - su Rai1 un documentario per ricordare la mitica Carrà

(Di sabato 25 maggio 2024) La, suunperuna straordinaria artista attraverso i racconti di Bruno Vespa, Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo, Maria Grazia Cucinotta, Noemi e molti altri Sabato 25 maggio va in onda in prima serata suLa, unperuna straordinaria artista che ha reso grande la Rai, una produzione Rai Documentari prodotta da Aurora Tv.è un vero e proprio diamante della RAI, che dagli anni Cinquanta ha creato un immaginario collettivo nel quale specchiarsi e riconoscersi. Due storie, quella dell’artista romagnola e quella della RAI, che si sono sovrapposte per decenni, influenzandosi reciprocamente, divenendo un unico pentagramma nella sinfonia generale di un Paese che, dalla fine degli anni Sessanta, ha percorso molta strada.– Prontosi è fatta interprete di un’Italia che voleva cambiare: nel modo di ballare, nel modo di vestire, nel modo di amare e di pensare.

La nostra Raffaella è il documentario che omaggia Raffaella Carrà, uno dei volti più celebri della televisione italiana. Andrà in onda sabato 25 maggio in prima serata su Rai1 e vedrà la partecipazione di tanti personaggi noti dello spettacolo. fanpage

