La nostra Raffaella | questa sera su Rai1 - un viaggio nella carriera straordinaria a Raffaella Carrà

La nostra Raffaella, su Rai1 un documentario per ricordare una straordinaria artista attraverso i racconti di Bruno Vespa, Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo, Maria Grazia Cucinotta, Noemi e molti altri Sabato 25 maggio va in onda in prima serata su Rai1 La nostra Raffaella, un documentario per ricordare una straordinaria artista che ha reso grande la Rai, una produzione Rai Documentari prodotta da Aurora Tv.

