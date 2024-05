La mostra di acquerelli è al femminile Con i fiori come raffinati messaggeri

(Di sabato 25 maggio 2024) Un omaggio al talento, alla delicatezza e insieme alla forza delle donne, gentili eppure determinateun dipinto ad acquarello. Apre oggi in Torre Viscontea la sesta edizione di “Lecco In Acquarello“. L’esposizione intitolata “Florigrafia“ resterà visitabile fino al 16 giugno. Celebra il talento ale rappresenta un’immersione in un mondo fatto di delicatezza e forza, dove l’acquerello diventa il mezzo attraverso cui iritornano a esserenelle relazioni sociali. Ci sono ladi Pinuccia Tartagni, artista di “Fabriano In Acquarello“, i lavori dell’acquarellista botanica Marina Fusari e gli elaborati degli studenti del liceo artistico Medardo Rosso, sezione Grafica, ispirati al testo di Lodovica Cima “un fiore sull’acqua“. Laa ingresso libero è visitabile giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

L’Italia ha guadagnato ben 10,65 punti nel ranking FIVB grazie alla bellissima vittoria per 3-1 ottenuta questa sera contro la Turchia. Il pregevole successo in Nations League ha assicurato un bel gruzzolo alle ragazze del CT Julio Velasco, che in un colpo sono hanno risalito due gradini nella graduatoria mondiale: dalla sesta piazza sono passate al quarto posto con 343,79 punti all’attivo, superando gli USA e portandosi alle spalle di Turchia (379,34), Brasile (363,19) e Polonia (348,14). oasport

Il regolamento della Volleyball Nations League femminile 2024: ecco come funziona e tutto quel che serve sapere sulla prestigiosa competizione di volley. La VNL torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare, che si svolgerà in sei città in giro per il mondo. sportface

"Le donne sono di grande servizio come donne, non come ministri all'interno dell'Ordine Sacro”, ha detto Papa Francesco nel corso di una intervista a CBS News ribadendo il suo no netto al diaconato femminile e, di conseguenza, anche al sacerdozio per le donne. fanpage

