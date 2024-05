La mossa di TeleMeloni scatena Gramellini | Autoritaria Gli italiani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Come previsto la diretta video della premier ribattezzata "" contro le "fake news di una sinistra che essendo abituata a occupare la televisione pensa che gli altri siano come lei" hato un acceso dibattito e la reazione dei commentatori di diversa area. Unache ha fatto discutere e che finisce al centro del monologo di Massimoin apertura della trasmissione In altre parole, su La7. L'editorialista del Corriere della sera di rivolge direttamente alla premier: "Ho assistito al lancio della suasui social, una risposta che immagino dovrebbe essere sarcastica a chi l'accusa di avere militarizzato l'informazione pubblica...". Poi parte a criticare il premierato: "È proprio sicura che un premier che si affaccia ai social come se fossero il suo balcone sia un premier forte? Un premier forte ritira le querele a scrittori" e "non polemizza ogni giorno con i singoli giornalisti, e soprattutto non si dipinge come un eterna vittima del sistema, un sistema, di cui adesso lei è il capo".