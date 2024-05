(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 – Tanti, tantissimi ricordi di, consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di San Casciano scomparso a soli 49 anni per un tumore. Il primo è del presidente della Regione, Eugenio Giani: “Te ne sei andato troppo rapidamente caro, amico e compagno di tanto impegno e tante battaglie. Sempre la figura per noi di equilibrio, dialogo, competenza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi che ci proponevamo ma così profondamente umano da cercare di coinvolgere tutti nell’interesse della comunità. È per me un momento di profondo dolore, la reazione che avverto è “non è giusto”, con te se ne va una delle persone migliori nel condividere questo impegno. Piango un amico e compagno di strada che mi mancherà tantissimo, che la terra ti sia lieve Massi”. Il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana Dario Nardella: “Non ci sono parole per esprimere il dolore di un amico caro, un collega leale che ti lascia.

San Casciano (Firenze), 25 maggio 2024 – Un tremendo lutto per la politica toscana: Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano e attuale consigliere regionale del Pd, si è spento a causa di un tumore che gli era stato diagnostico soltanto pochi mesi fa. lanazione

La morte di Massimiliano Pescini, politica in lutto. Pioggia di messaggi: “Eri una persona per bene” - La morte di massimiliano pescini, politica in lutto. Pioggia di messaggi: “Eri una persona per bene” - Diluvio di ricordi sui social per la scomparsa a soli 9 anni dell’ex sindaco di San Casciano e attuale consigliere regionale del Pd. Giani: “Piango un amico e un compagno di strada” ... lanazione

Lutto nel mondo della politica toscana: è morto a 49 anni il Consigliere Massimiliano Pescini - Lutto nel mondo della politica toscana: è morto a 49 anni il Consigliere massimiliano pescini - Cordoglio della politica e di tutte le istituzioni toscane per la prematura scomparsa del consigliere originario di Mercatale Val di Pesa ... intoscana

Politica in lutto: è morto Massimiliano Pescini, ex sindaco e consigliere regionale - Politica in lutto: è morto massimiliano pescini, ex sindaco e consigliere regionale - Non aveva nemmeno cinquanta anni massimiliano pescini. Se ne è andato nella mattinata di oggi, sabato 25 maggio, lasciando un gran vuoto nella politica toscana. Originario di Mercatale (San Casciano ... gonews