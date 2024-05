La ministra Roccella contestata al Festival dell' Economia a Trento 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Ancora una contestazione aldi Trento. Una ventina di persone si sono trovate davanti al Palazzoa Provincia autonoma di Trento dove è in corso il panel che vede ospite laper la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia. "I nostri corpi non sono la vostra propaganda" recita lo striscione steso a Piazza Dante. "Evidentemente c'è un'ostilita che va oltre la contestazione al governo, c'è un'ostilità verso il mondoa maternità", è stata la replica. "Noi abbiamo messo la denatalità al centro'azione di governo e abbiamo destinato 1,5 miliardi con la prima finanziaria e altrettanto con la seconda producendo 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per le famiglie con provvedimenti molto concreti", ha poi spiegatointervenuta nel panel "Riarmo demografico alla Macron oppure scelte consapevolie donne?".