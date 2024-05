(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – Cinque mesi per asportare due nei pericolosi ma il giorno dell’operazione il chirurgo può intervenire soltanto su uno. L’altro non è ben chiaro quale sia. È quanto accaduto a una quarantenne aretina, affetta dalla sindrome di Down. "A gennaio mia figlia ha effettuato la solita visita annuale per il controllo dei nei pericolosi da un dermatologo della Usl Sud Est. Il medico riscontra la presenza di due nei con delle anomalie: è quindi necessario asportarli" spiega la madre della donnache si è rivolta con una lettera di protesta al governatore Giani e all’Asl. "Dopo la visita viene preso il primo appuntamento libero, è per il 23 maggio, all’ospedale della Fratta. Aspettiamo cinque mesi, anche con una certa apprensione, ma arrivati a togliere i nei il chirurgo ci comunica che purtroppo ne avrebbe tolto solo un o. Chi aveva effettuato la visita non aveva evidenziato nel referto quale neo doveva essere asportato.

Prigioniera in casa per colpa delle auto. È il caso di una giovane costretta su una sedia a rotelle e residente in via Passo Volpe ad Avenza, che per colpa delle auto parcheggiate sul marciapiede non solo non può uscire di casa da sola, ma non riesce neppure ad aprire la finestra della cucina. lanazione

"La mia odissea per un neo". È disabile: rinvio ad agosto - "La mia odissea per un neo". È disabile: rinvio ad agosto - La dermatologa non indica quale va asportato: l’intervento slitta da gennaio. La madre della donna: "Ho scritto a Giani, è una situazione insostenibile" ... lanazione

La video-denuncia: “Noi, turisti non vedenti, e la nostra odissea per un taxi a Bergamo. Siamo rimasti a piedi” video - La video-denuncia: “Noi, turisti non vedenti, e la nostra odissea per un taxi a Bergamo. Siamo rimasti a piedi” video - Taxi a Bergamo, la video-denuncia: "Noi, turisti non vedenti, e la nostra odissea per trovarne uno. Alla fine siamo andati a piedi" ... bergamonews

LA DENUNCIA DELLA CGIL DI PESCARA: “INCREDIBILE ODISSEA IN OSPEDALE DI UN TETRAPLEGICO” - LA DENUNCIA DELLA CGIL DI PESCARA: “INCREDIBILE odissea IN OSPEDALE DI UN TETRAPLEGICO” - PESCARA – Il ricovero per insufficienza respiratoria, attraverso il pronto soccorso all’ospedale di Pescara, arriva venerdì 17 maggio. Inizia da qui il percorso di malasanità che vede involontaria vit ... abruzzoweb