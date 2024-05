La Mauritania e il grande gioco nel Sahel

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 25 maggio 2024) Lo Stato africano occupa una posizione speciale per Unione europea e Stati Uniti. Ma anche per l’Italia essendo centrale, con il suo territorio, per il Piano Mattei e le politiche energetiche. Per Bruxelles e Washington non ci sono solo sviluppi preoccupanti nel. Buone notizie anche per l’impegno e la strategia energetica dell’Italia. Sul radar di Palazzo Chigi, dove è incardinata la cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa, quest’area conta moltissimo. E la, con la sua superficie vastissima in cui vivono meno di cinque milioni di individui, occupa una posizione speciale anche per Roma. Ecco perché. La smisurata fascia geografica delnon è solo un vasto incubatore per diverse sigle terroristiche come lo Stato Islamico della provincia dell’Africa occidentale, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, al-Qaida in the Islamic Maghreb (Aqim) e Boko Haram, che ingodono di spazi sconfinati in cui scorrazzare e condurre quasi indisturbati le proprie attività di reclutamento, traffico di esseri umani e beni.