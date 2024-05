La Marina che verrà Due nuove piazze tra il mare e il parco Approvato il piano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Dal lago al: l’onda dei lavori pubblici si allunga dalle sponde del Belvedere Puccini fino alle rive della. La giunta Del Ghingaro ha infattiil progetto definitivo per la riqualificazione del lungotorrelaghese, che prevede un investimento di oltre 2milioni di euro. Primo lotto, questo che include lo spazio che dalla rotonda del viale Kennedy arriva fino alle porte della Macchia Lucchese, di un’ambizione proiettatta per spingersi, in futuro, anche a Sud, con il recupero dello spazio al confine con ladi Vecchiano, e oltre la linea di costa, con un pontile di 150 metri come ideale proseguimento del Viale di accesso alla. Ma precediamo per gradi, o per lotti. L’idea di questo primo stepdall’amministrazione è trasforquei 1.300 metri di strada incastrata nel, quasi un corridoio di passaggio tra gli stabilimenti balneari e i locali, in un salotto da vivere.