La mamma di Ghali ha avuto un tumore - lui | “È una delle prime tristi realtà della mia vita”

Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è stata sicuramente la fotografa Letizia Petris, la quale durante i sei lunghi mesi trascorsi all’interno della Casa ha appassionato il pubblico non solo per via della sua relazione con Paolo Masella, ma anche per la sua toccante storia, tra l’infanzia vissuta a San Patrignano e la perdita del padre.

