La lettera di Silvia Toffanin a Carolyn Smith e Carolina Marconi | “Mi insegnate ad abbracciare la vita”

Carolyn Smith e Carolina Marconi a Verissimo: «Il cancro non dipende da noi, lo combattiamo». E Silvia Toffanin si commuove in studio - Carolyn Smith e Carolina Marconi a Verissimo: «Il cancro non dipende da noi, lo combattiamo». E Silvia toffanin si commuove in studio - «Io ho rivisto le nostre foto senza capelli e sono fighissime. Siamo qui per dare speranza nella ricerca». Carolyn Smith e Carolina Marconi sono ospiti a Verissimo. Le due donne, ... ilmattino

