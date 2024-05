La lettera di addio di Zhang all’Inter | Non è facile salutarvi E poi il messaggio a Oaktree | Vi chiedo di proteggere questa società

(Di sabato 25 maggio 2024) “Cari interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami”. Sono queste le prime parole didell’ex presidente dell’Inter Stevena tre giorni di distanza dal passaggio di proprietà del club neroazzurro nelle mani del fondo californiano. “Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi– continua -. La semplice verità è che non ero pronto e probabilmente non lo sarei mai stato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

