La Lega sotto attacco

«Farò ciao dall’altra parte, ma insomma il "no ponte" penso che sia una cosa inverosimile». Lo ha detto ieri a Cosenza il sottosegretario al Lavoro e politiche sociali Claudio Durigon che oggi sarà a Messina per un incontro elettorale in contemporanea ad una manifestazione No ponte che si svolgerà a Villa San Giovanni.

